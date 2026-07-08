Павел Василенко

После сенсационного вылета от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии вернулась домой в необычном составе. На борту самолета, который приземлился в Рио-де-Жанейро, находился лишь один футболист — защитник Данило.

Остальные игроки, выступающие за европейские клубы, сразу отправились в отпуск, тогда как футболисты из чемпионата Бразилии получили неделю отдыха перед возвращением в свои команды.

Основную часть делегации на обратном рейсе составляли тренерский штаб, административный персонал и работники сборной. Вместе с ними летел и вратарь Лео Наннетти, который не был включен в официальную заявку на турнир, но помогал команде во время тренировочного процесса.

Главный тренер Карло Анчелотти после завершения выступлений на мундиале не вернулся вместе с командой. Итальянский специалист отправился в Ванкувер, где проведет несколько дней отпуска, после чего начнет подготовку сборной Бразилии к сентябрьским матчам в окно ФИФА. Ожидается, что на ближайшие поединки наставник вызовет в состав нескольких новых футболистов.