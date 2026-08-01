Сергей Разумовский

Черноморец завершил процедуру снятия ограничений на регистрацию новых футболистов и уже работает над оформлением летних новичков. По информации «ТаТоТаке», одесский клуб находится на финальном этапе регистрации трех игроков, которые могут в ближайшее время официально присоединиться к команде.

Сообщается, что с Черноморца были сняты оба трансферных бана, наложенные весной 2026 года. Соответствующие изменения отражены и на официальном портале ФИФА – в списке клубов, которым запрещено регистрировать новых футболистов, одесская команда больше не значится.

В настоящее время Черноморец договорился об аренде трех футболистов. С Динамо подписано соглашение по полузащитнику Владиславу Геричу, с Шахтером согласован переход центрбека Марианна Фарины, а с Полесьем достигнута договоренность относительно полузащитника Джерри Йока.

Все трое новичков должны быть зарегистрированы в Украинской ассоциации футбола и заявлены для участия в матчах украинской Премьер-лиги. Клуб уже занимается необходимыми процедурами, однако окончательное оформление документов еще продолжается.

Отдельно решается вопрос с заявкой Даниила Алафиренко. Левый вингер этим летом покинул Колос и подписал с Черноморцем полноценный контракт. Ожидается, что футболист также в ближайшее время будет внесен в заявку команды. В настоящее время клубы согласовывают технические детали документации, связанные с переходом игрока.

Параллельно одесситы продолжают переговоры с Шахтером относительно возможного трансфера правого вингера Олега Пушкарева. Стороны пока не завершили переговоры, поэтому судьба этого перехода остается неопределенной.

Первый официальный матч нового сезона Черноморец проведет в воскресенье, 2 августа. Соперником одесской команды станет Полесье, а стартовый свисток запланирован на 13:00.

По условиям арендного соглашения между Полесьем и Черноморцем Джерри Йока не сможет принять участие в этом поединке. Из-за соответствующего пункта договора полузащитник пропустит встречу против своего клуба-владельца.

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