Старт УПЛ-2026/27: расписание матчей 1-го тура
Матч Заря — Колос состоится в 18:00 по киевскому времени
около 1 часа назадПодписаться в
31 июля начинается новый сезон украинской Премьер-лиги 2026/27.
Чемпионат откроет матч Заря — Колос, который пройдет в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало игры — в 18:00.
Расписание 1-го тура УПЛ:
31 июля (пятница)
18:00. Заря — Колос
1 августа (суббота)
13:00. Кривбасс — Карпаты
15:30. Харьков — Верес
2 августа (воскресенье)
13:00. Черноморец — Полесье
15:30. ЭпиЦентр — Оболонь
3 августа (понедельник)
15:30. Буковина — ЛНЗ
18:00. Шахтер — Кудривка
Матч Динамо — Левый Берег перенесли на декабрь из-за участия киевлян в квалификации еврокубков. Остальные матчи 1-го тура пройдут с 1 по 3 августа.
Харьков официально подписал лучшего вратаря УПЛ-2025.
Поделиться