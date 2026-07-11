Павел Василенко

ФИФА неожиданно открыла дополнительную продажу билетов на финал чемпионата мира-2026, хотя ранее матч 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде неоднократно обозначался как полностью распроданный.

По данным системы продажи, в свободном доступе появились 1178 билетов второй категории. Они расположены в пяти секторах верхнего яруса вдоль боковой линии, а их стоимость составляет 7380 долларов. Кроме того, болельщикам предложили 68 билетов первой категории на нижний ярус по цене от 19 995 до 32 970 долларов.

Также остаются доступными VIP-пакеты Trophy Lounge и Trophy Lounge+, которые включают питание и напитки. Их стоимость достигает 34 500 и 32 500 долларов соответственно.

ФИФА пока не объяснила, почему в продаже внезапно появилась дополнительная партия билетов. В то же время, по информации AP, на официальной платформе перепродажи цены на билеты на финал колеблются от 7440,50 до почти 11,5 миллиона долларов, что в очередной раз подчеркивает огромный спрос на решающий матч турнира.