Павел Василенко

Администрация президента США Дональда Трампа публично защитила его вмешательство в дело нападающего сборной США Фоларина Балогуна, дисквалификацию которого ФИФА отменила перед матчем с Бельгией. Директор рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани заявил, что Вашингтон не считает этот шаг беспрецедентным и уверен, что «был достигнут правильный результат».

«Ми хочемо убедиться, что американский народ, особенно учитывая все вложенные федеральные средства и годы подготовки к этому чемпионату мира по футболу с 2018 года, уверен, что по крайней мере соревнования на поле были честными. И мы это сделали: мы смогли отменить эту красную карточку, которую никогда не следовало выдавать. Мы остаемся на своей позиции относительно принятых мер», – сказал Джулиани.

По его словам, после удаления Балогуна в матче с Боснией и Герцеговиной Трамп, Джулиани и министр торговли Ховард Лутник обсудили ситуацию и решили, что президент обратится к Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение. Уже на следующий день дисциплинарный комитет ФИФА отменил автоматическую дисквалификацию.

В Белом доме подчеркнули, что США всегда выступают за честную игру, а Джулиани также повторил обвинения Трампа в адрес арбитра Рафаэля Клауса, назвав его решение подозрительным, хотя сам бразильский судья никогда не был фигурантом дел о договорных матчах, а проходил в них лишь как свидетель.