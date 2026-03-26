Денис Седашов

ФИФА готовит масштабные обновления правил к чемпионату мира 2026. По информации инсайдера Гастона Едуля, организация планирует внедрить ряд нововведений для ускорения игры и борьбы с затягиванием времени.

Ключевые изменения в регламенте

Лимит на замены. Футболист, которого заменяют, будет иметь максимум 10 секунд, чтобы покинуть поле. В случае задержки команда будет вынуждена играть в меньшинстве в течение одной минуты, прежде чем новый игрок сможет войти в игру.

Таймер на введение мяча. На исполнение аутов и ударов от ворот отводится всего 5 секунд. Нарушение лимита приведет к потере владения в пользу соперника.

Медицинская помощь. Игрок, которому оказывали помощь на поле, должен покинуть игровую зону на одну минуту. Исключение — травмы, полученные вследствие фола, за который арбитр показал карточку сопернику.

Расширение полномочий VAR. Система видеоповторов сможет просматривать эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

Общение с арбитром. ФИФА планирует строго наказывать за споры с судьями. Право обращаться за разъяснениями будет иметь только капитан команды, другим игрокам за это будет грозить желтая карточка.

Напомним, мундиаль 2026 года примут США, Канада и Мексика. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года победила Францию в серии пенальти.

Сборная Украины объявила заявку на матч против Швеции. Без Малиновского, Конопли и Крушинского.