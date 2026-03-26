Денис Седашов

Определены цвета игровых комплектов, в которых сборные Украины и Швеции проведут полуфинальный матч плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Национальная сборная Украины проведет встречу в традиционном домашнем желтом комплекте формы. Голкипер сине-желтых выйдет на поле в серой экипировке.

Сборная Швеции выбрала на этот матч синие цвета для полевых игроков, а их вратарь будет выступать в фиолетовом комплекте.

Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени

Стало известно, кто рассудит сборные Украины и Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026.