Украина и Швеция определились с цветами формы на полуфинал плей-офф ЧМ-2026.
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени
Определены цвета игровых комплектов, в которых сборные Украины и Швеции проведут полуфинальный матч плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года.
Национальная сборная Украины проведет встречу в традиционном домашнем желтом комплекте формы. Голкипер сине-желтых выйдет на поле в серой экипировке.
Сборная Швеции выбрала на этот матч синие цвета для полевых игроков, а их вратарь будет выступать в фиолетовом комплекте.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
