Федецкий: «Не хочется приписывать Украине плюсы, чтобы не сглазить»
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени
около 2 часов назад
Экс-защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции. Слова приводит Tribuna.com.
Бывший игрок сине-желтых проанализировал состояние команды Сергея Реброва перед решающим выездным поединком.
Такое слово не очень – фаворит. Две равные команды, и давать какие-то плюсы Украине – которые, конечно, есть – не хочется, чтобы не сглазить. Я считаю, что Украина сейчас имеет хороший состав, хороший подбор исполнителей и многие ключевые футболисты находятся в хорошей игровой форме. Поэтому у Реброва есть выбор.
Также бывший футболист выразил надежду на положительный результат в стартовом матче плей-офф:
А ожидания – конечно, это первый матч, полуфинал. Поэтому надеемся и верим в победу.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
