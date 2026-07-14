Павел Василенко

Полуфинальный матч чемпионата мира между Францией и Испанией начнется с минуты молчания. ФИФА удовлетворила просьбу Французской федерации футбола и позволила почтить память жертв теракта в Ницце, который произошел ровно десять лет назад – 14 июля 2016 года.

В тот день во время празднования Дня взятия Бастилии грузовик, за рулем которого находился террорист Мохамед Лахуайедж-Булель, въехал в толпу людей на Английской набережной. Жертвами атаки стали 86 человек из 19 стран мира, еще более 400 человек получили ранения.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил президента ФИФА за поддержку инициативы. По его словам, эта минута молчания станет символом памяти о погибших и напоминанием, что трагедия никогда не будет забыта.

Инициатором обращения стал мэр Ниццы, который призвал международную федерацию использовать полуфинал как возможность почтить жертв терроризма и выразить солидарность с их семьями. ФИФА поддержала предложение.

Это уже не первый подобный жест во время нынешнего чемпионата мира. Ранее минуты молчания проходили перед матчами в память о жертвах землетрясения в Венесуэле и южноафриканском футболисте Джейдене Адамсе.