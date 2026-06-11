Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино защитил рекордные цены на билеты накануне открытия чемпионата мира-2026.

Инфантино заявил на пресс-конференции в Мехико, что ФИФА не ошиблась, установив цены, несмотря на критику по сумме на финальный раунд турнира.

Билеты на матчи группового этапа начинались от 140 долларов, тогда как обычные места на финал 19 июля в Нью-Йорке сначала предлагались по цене до 8 680 долларов, затем возросли до 10 990 долларов и 32 970 долларов, а пакеты гостеприимства возросли до 73 200 долларов.

После многих негативных реакций ФИФА предложила национальным ассоциациям 130 000 билетов по цене 60 долларов для обычных болельщиков. Инфантино утверждает, что средняя цена билетов на турнир составляет менее 500 долларов и сопоставима с крупными американскими спортивными событиями.

«Если продать по более низкой цене, они попадут на этот рынок, что вполне законно в этой стране, на вторичных рынках по гораздо, гораздо более высоким ценам, то куда же пойдут деньги? Не на футбол».

Говоря о расследовании прокуроров Калифорнии, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Техаса, он сказал, что ФИФА спокойна, поскольку перед началом продаж консультировалась с адвокатами и экспертами.

Инфантино, президент ФИФА с 2016 года, также объявил о своей кандидатуре на новый мандат, который продлится до 2031 года.

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. В общей сложности во время турнира будет сыграно 104 матча. Число хозяев также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Чемпионат мира никогда не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.