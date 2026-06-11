Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал проблемы вокруг организации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, и заявил, что не жалеет о выборе хозяев.

«Я ни о чем не жалею. Я занимаюсь организацией мероприятий на протяжении последних 30 лет и привык решать проблемы – как большие, так и малые. На пресс-конференции три с половиной года назад проблемы, вероятно, были еще серьезнее», – сказал Инфантино.

Он признал, что были трудности, но назвал их нормальными для события такого масштаба.

«Есть проблемы. Некоторые из них возникают в США, другие – в Канаде, а еще другие – в Мексике. Я надеюсь, что нам удастся решить их все. Скорее всего, это не сработает, но мы сделаем все возможное», – добавил президент ФИФА.

Его комментарии прозвучали на фоне недавних проблем, таких как отказ в визе в США сомалийскому арбитру.

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. Всего во время турнира будет сыграно 104 матча. Количество хозяев также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Чемпионат мира никогда ранее не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.