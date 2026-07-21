FIFA отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ-2026
Полузащитник сборной Аргентины избежал дисциплинарных санкций за стычку
около 1 часа назадПодписаться в
Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение аннулировать красную карточку полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, полученную в финальном матче чемпионата мира-2026 против Испании (0:1). Никакие дисциплинарные санкции к футболисту применены не будут, сообщает журналист BBC Sport Дейл Джонсон.
Стычка между игроками вспыхнула сразу после финального свистка. Защитник аргентинцев Науэль Молина ударил в грудь капитана испанцев Родри, пробегавшего мимо него.
После этого между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро присоединились другие участники матча, в том числе и Леандро Паредес.
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