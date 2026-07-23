Павел Василенко

Финал чемпионата мира-2026 стал первой встречей на поле двух поколений футбольных звезд – Лионеля Месси и Ламина Ямаля. После победы Испании над Аргентиной (1:0) в центре внимания оказался не только чемпионский триумф, но и эмоциональный момент между легендой и новой суперзвездой мирового футбола.

После финального свистка расстроенный Месси остался на поле, не сдерживая слез из-за упущенного шанса защитить титул чемпиона мира. В этот момент к нему подошел 19-летний Ямаль, который обнял аргентинца, а футболисты обменялись несколькими словами.

Позже вингер сборной Испании раскрыл содержание этого разговора. По словам Ямаля, Месси сказал:

«Будущее принадлежит вашему поколению».

Испанец признался, что эти слова имеют для него не меньшую ценность, чем золотая медаль чемпиона мира.

Ямаль также подчеркнул, что всегда считал Месси своим кумиром и после финала просто хотел выразить ему уважение. Символизм этой истории добавляет известное фото, сделанное много лет назад во время фотосессии ЮНИСЕФ, на котором молодой Лионель Месси купает младенца – будущую звезду мирового футбола Ламина Ямаля. После финала этот снимок снова стал вирусным в социальных сетях.