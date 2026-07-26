Павел Василенко

Лионель Месси в очередной раз продемонстрировал свои лидерские качества и уважение к партнерам по сборной Аргентины. После завершения чемпионата мира-2026, где «альбиселесте» уступила Испании в финале со счетом 0:1, капитан команды подготовил для каждого футболиста особенный памятный подарок.

Детали презентов раскрыла Келси Роуз Бауэрс – девушка защитника Маркоса Сенеси. В социальных сетях она показала набор, который получил ее парень от звезды Интера Майами. Каждый из 25 игроков сборной получил персонализированную сумку с вышитым именем, золотой термос Stanley с логотипом Месси, калебас для приготовления мате, упаковку традиционной йерба мате и металлическую бомбилью с встроенными ложкой и ситечком.

💣🔥“PAJITA, PERO NO SE LLAMA PAJITA” - la futbolista británica Kelci-Rose Bowers se quedó con el juego de mate y termo dorados que Lionel Messi le regaló a su novio Marcos Senesi y a todos los jugadores de la Selección Argentina por el Mundial pic.twitter.com/anOdYN9pMz — PaseClave (@paseclave__) July 25, 2026

Такой подарок имел особое символическое значение. Мате является неотъемлемой частью аргентинской культуры и символизирует единство, дружбу и командный дух. Именно таким жестом Месси решил поблагодарить партнеров за совместный путь на мундиале, который, по многочисленным предположениям, мог стать для него последним в карьере.

В ближайшее время 39-летний форвард вернется к выступлениям за Интер Майами. В нынешнем сезоне MLS он уже провел 16 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.