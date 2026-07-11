Павел Василенко

ФИФА продолжает находить новые способы заработка накануне финала чемпионата мира-2026. На этот раз организация выставила на продажу фрагменты газона со стадиона «МетЛайф» в Нью-Джерси, где 19 июля пройдет решающий матч турнира.

Каждый кусок дерна стоит 450 долларов. На официальном сайте ФИФА указано, что он будет герметично упакован в прозрачный акриловый корпус с сертификатом подлинности. В описании товара говорится, что покупатели получат «настоящую частичку футбольной истории», содержащую оригинальный фрагмент поля финала. В то же время организация не уточнила, в каких единицах указаны размеры сувенира.

Заказы начнут отправлять только после завершения финала, а доставка доступна только для покупателей из США и Европы.

Это не единственная коммерческая инициатива ФИФА. Ранее организация выставила на продажу билеты на финал стоимостью до 32 970 долларов, а VIP-пакеты с гостеприимством оцениваются в 34 500 долларов. На этом фоне особенно символично выглядит продажа газона со стадиона, качество которого во время турнира неоднократно критиковали футболисты и тренеры из-за временного покрытия, уложенного поверх поля для матчей НФЛ.