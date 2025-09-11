Павел Василенко

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Тиране принял решение о месте проведения финала Лиги чемпионов 2027 года. Самый престижный клубный матч Европы состоится в испанской столице – на стадионе «Метрополитано», домашней арене мадридского Атлетико.

Этот стадион уже однажды принимал решающий поединок Лиги чемпионов: в 2019 году Ливерпуль победил Тоттенхэм со счётом 2:0. Теперь Мадрид снова станет эпицентром футбольного мира.

Кроме того, Исполком УЕФА определил хозяев и для других турниров. Так, Суперкубок УЕФА-2026 пройдёт в австрийском Зальцбурге, а финал женской Лиги чемпионов-2027 состоится в Варшаве.

Также Пезаро (Италия) станет хозяином финала футзальной Лиги чемпионов 2026 года, Осиек (Хорватия) примет женское Евро-2027, а Астана (Казахстан) – юношеский чемпионат Европы U-19.