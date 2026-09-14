Полузащитник Барселоны Родри оценил перспективы каталонской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и рассказал о главных задачах коллектива. Слова приводит Mundo Deportivo.

Необходимо понимать, какой путь мы прошли и что нужно, чтобы стать чемпионом. Этой команде еще нужно кое-что наладить, чтобы выйти на такой уровень. Игроки, такие как я, приходят сюда, в частности, именно ради этого – чтобы расти вместе и приносить в команду качества, необходимые для победы в таких уникальных турнирах, как Лига чемпионов.

Лига чемпионов — это не просто турнир, определяющий сильнейшего. Это соревнование, результат которого решают отдельные моменты. Считаю, именно в этом аспекте нашей команде еще есть куда расти. Что же касается шансов на успех... Именно ради этого я и пришел сюда.