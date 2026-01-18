В матче 20-го тура итальянской Серии А Болонья принимала Фиорентину, которая занимает нижние позиции чемпионата.

Команда Паоло Ваноли решила результат встречи ещё в первом тайме, забив два мяча, а голами отметились Мандрагора и Пикколи. Во втором тайме гости смогли сократить отставание до одного гола, но времени на полноценный камбэк подопечным Виченцо Итальяно не хватило.

После этой победы Фиорентине удалось покинуть зону вылета, пусть и только благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Болонья осталась на восьмом месте, но при неудачных результатах следующих туров может опуститься на девятую позицию.

Серия А, 20-й тур

Болонья — Фиорентина 1:2

Голы: Фаббиан 88 — Мандрагора 19, Пикколи 45