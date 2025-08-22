Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко в интервью сайту Sport-Express.ua прокомментировал первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против итальянской Фиорентины (0:3).

«Тяжелая игра для нас. Они реализовали почти все свои моменты, которые у них были. У нас были моменты, но против таких команд, если есть один-два момента, то нужно их реализовывать. К сожалению, мы их не реализовали и поплатились за это. Почему не получилось? Трудно сейчас сказать, нужно пересмотреть игру, но все-таки класс игроков выше. Они реализовали то, что у них было.

Физически было ещё более-менее нормально. Когда уже произошло удаление, Фиорентина "села", и далее было ожидаемо, что они будут стараться выбегать только в контратаки. И так они забили третий гол. Поэтому нужно посмотреть игру, разобрать. Сейчас трудно что-то сказать».