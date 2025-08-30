Павел Василенко

Итальянский нападающий Мойзе Кин подписал новый контракт с Фиорентиной, который будет действовать до 30 июня 2029 года. По новому договору форвард значительно улучшит свои финансовые условия – теперь он будет получать около 4,5 миллионов евро за сезон.

Президент клуба Рокко Коммиссо прокомментировал это событие.

«Мы сделали все возможное, чтобы договориться о продлении контракта с Моизе. Мы счастливы, что он решил остаться в нашей команде, и уверены, что эта новость порадует всех болельщиков», – цитирует его AFP.

В прошлом сезоне Кин стал настоящим лидером атак флорентийцев, забив 25 мячей во всех турнирах.

В составе национальной сборной Италии он отметился 7 голами, среди которых – результативный удар в драматичном ответном матче четвертьфинала Лиги наций против Германии (3:3).