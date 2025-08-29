Главный тренер Полесья Руслан Ротань подвел итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что поделаешь? После замен, которые сделала «Фиорентина», чувствовали, что класс есть класс. В принципе, нам было уже тяжело. У нас, к сожалению, нет таких равноценных замен, которые могут усилить, поэтому мы на сегодня имеем такой результат. Но я хочу поблагодарить ребят за то, что они, как минимум, семьдесят восемь минут держали всю Флоренцию вместе с Реджо-Эмилией в напряжении. И, в принципе, у нас были шансы забивать третий гол. Если бы Саня Андриевский забил при счёте 2:0... Пропустили гол, и, конечно, что стандартные положения — первое, да, и самое главное — это равноценные замены. На сегодня пока что мы не имеем этих замен, поэтому претензии очень большие. Те, кто выходит на замену — к сожалению, у нас были какие-то пустые, можно так сказать, выходы — и от этого страдает результат.

В начале игры была свежесть, и видно, что интенсивность очень высокая, и «Фиорентина» нам её задала. Но вопрос, правильно вы сказали, вопрос в том, что игроки, которые выходят на замену в «Фиорентине», — они поддерживают эту интенсивность. А, к сожалению, у нас этого нет. Поэтому это проблема. Чтобы играть в Еврокубках, нужна как раз эта интенсивность, и нужно её выходами на замену поддерживать, как минимум. Возможно, что-то должно получаться, что-то — не получаться, но, как минимум, мы должны выполнять то, что просят. К сожалению, от этого страдает результат. И самое главное, наверное, то, что всё равно при этом счёте, то, что мы имеем — как-то это нелогично. Мы проигрываем эти матчи. Они не добавляют уверенности. Но терпение... Я понимаю, что нужно терпение.

Замены после пропущенного мяча? Я не скажу, что мы не верили в счёт. Мы верили. Мы пропустили гол, и нам нужно, как минимум, дважды забивать. Чтобы забивать, нужны свежие силы, как минимум. Потому что вы видели, насколько те ребята, которых мы заменили, — они были очень утомлены, сильно утомлены. Поэтому мы понимаем, что у нас впереди матч с «Динамо» также. Мы не можем, скажем так, в этом матче уже травмировать таких игроков. Поэтому молодёжь вышла. Для них это опыт. Но молодёжь в первую очередь должна понимать то, что команда есть команда, и за команду надо зубами держаться. Работать на сто процентов, быть сконцентрированными, как минимум. Голы со стандартов — они говорят о том, что у нас не было этой концентрации.