Павел Василенко

ФК Харьков и бренд adidas официально представили домашний комплект формы в багряно-золотых цветах на сезон 2026/27. Это первая форма команды для официальных матчей после июньского ребрендинга, когда Металлист 1925 сменил название на ФК Харьков.

Указывается, что домашний комплект выполнен в багряном цвете, который отсылает к традициям казачества и символизирует стойкость. В то же время золотой является продолжением желтого цвета, символизируя амбиции, развитие, успех и стремление к победам.

Команда Младена Бартуловича стартует в новом сезоне УПЛ 1 августа игрой против Вереса.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 15:30.