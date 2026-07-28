ФК Харьков представил новую форму после ребрендинга
Команда получила новую экипировку
около 5 часов назадПодписаться в
Фото - ФК Харьков
ФК Харьков и бренд adidas официально представили домашний комплект формы в багряно-золотых цветах на сезон 2026/27. Это первая форма команды для официальных матчей после июньского ребрендинга, когда Металлист 1925 сменил название на ФК Харьков.
Указывается, что домашний комплект выполнен в багряном цвете, который отсылает к традициям казачества и символизирует стойкость. В то же время золотой является продолжением желтого цвета, символизируя амбиции, развитие, успех и стремление к победам.
Команда Младена Бартуловича стартует в новом сезоне УПЛ 1 августа игрой против Вереса.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 15:30.