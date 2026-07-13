ФК Харьков близок к подписанию игрока клуба МЛС
Футболист вернется в Украину
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
ФК Харьков хочет подписать украинского защитника Лос-Анджелеса Артема Смолякова.
«Насколько мне известно, сейчас идут заключительные переговоры с Лос-Анджелесом по поводу левого защитника Артема Смолякова.
Клубы обсуждают вариант аренды 23-летнего игрока с опцией полноценного выкупа. Напомню, полтора года назад Смоляков переехал за океан и уже успел сыграть 40 матчей за Лос-Анджелес», – написал журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.
Смоляков перебрался в ФК Лос-Анджелес из Полесья за два миллиона евро.
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