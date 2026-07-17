Павел Василенко

ФК Харьков официально сообщил о завершении сотрудничества с бразильским вингером Ари Моурой. Об уходе футболиста клуб объявил на своем официальном сайте.

Ари Моура присоединился к харьковскому клубу летом 2023 года и за три сезона стал одним из ключевых исполнителей команды. За это время бразилец провел 63 официальных матча, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Прошлый сезон стал для клуба одним из самых успешных за последние годы. В кампании-2025/26 Харьков занял пятое место в Украинской Премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Кубка Украины.

Новый сезон команда начнет 1 августа домашним матчем первого тура УПЛ против Вереса. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.