Павел Василенко

Нападающий криворожского Кривбасса Карлос Парако близок к переходу в ФК Харьков.

«Насколько мне известно, клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере Карлоса Парако. Как свидетельствуют мои источники, сумма перехода будет меньше той, что указана в стоимости игрока на Transfermarkt», – написал инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

В сезоне 2025/26 Парако провел за Кривбасс 30 матчей. За это время 22-летний нападающий отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает венесуэльца в 1,5 миллиона евро.

Ранее была информация, что полузащитник Кривбасса Андрусв Араухо попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1.