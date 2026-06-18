ФК Харьков приобретет одного из лидеров Кривбасса
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около 10 часов назадПодписаться в
Нападающий криворожского Кривбасса Карлос Парако близок к переходу в ФК Харьков.
«Насколько мне известно, клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере Карлоса Парако.
Как свидетельствуют мои источники, сумма перехода будет меньше той, что указана в стоимости игрока на Transfermarkt», – написал инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.
В сезоне 2025/26 Парако провел за Кривбасс 30 матчей. За это время 22-летний нападающий отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает венесуэльца в 1,5 миллиона евро.
Ранее была информация, что полузащитник Кривбасса Андрусв Араухо попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1.