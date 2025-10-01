Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал о задачах команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

– Мы Барса, и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов. Но мы также понимаем, что впереди большая работа и долгий путь. Кроме того, нам предстоит сыграть против фантастических соперников, и первый из них выйдет на поле уже завтра, – передает слова наставника каталонцев пресс-служба клуба.

Матч между Барселоной и ПСЖ состоится 1 октября 2025 года на стадионе Олимпик Луис Компанис в Барселоне. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является французский клуб Пари Сен-Жермен. Финал текущего сезона состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в Будапеште.