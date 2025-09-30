Сергей Стаднюк

Среда, 1 октября, подарит болельщикам насыщенный футбольный день с матчами на разных уровнях – от юношеских отборов до самых престижных клубных турниров. Впереди – трансляции, которые стоит добавить в свой график.

Сборная Украины среди юношей до 17 лет стартует в первом раунде квалификации на Евро-2026. Команду ожидает старт против Черногории. Матч начнется в 15:30, и это будет серьезный экзамен для «сине-желтых», которые стремятся удачно начать отборочный цикл.

15:30 | U-17. Черногория – Украина. Прямая трансляция

В азиатской Лиге чемпионов состоится дуэль между иракским Аль-Зарваа и саудовским Аль-Насром. Стартовый свисток прозвучит в 21:15. Болельщики особенно следят за новостью, выйдет ли на поле главная звезда Аль-Насра Криштиану Роналду, который пропустил первый тур.

21:15 | Аль-Зарваа – Аль-Наср. Прямая трансляция

В «главной» Лиге чемпионов нас ждет настоящий марафон из девяти поединков, из которых сразу восемь могут вызвать интерес у нейтрального болельщика. В 19:45 тур откроют Юнион и Ньюкасл.

Главная часть игрового дня традиционно начнется в 22:00. Среди афиш – Барселона против ПСЖ, матч, который должен был стать финалом предыдущего сезона, но мы получили скучные 0:5 с Интером. Также будут играть Арсенал с Олимпиакосом Романа Яремчука, Байер с ПСВ, дортмундская Боруссия против Атлетика Бильбао, Вильярреал примет Ювентус, Монако сразится с Манчестер Сити, а Наполи встретится со Спортингом. Каждая из этих игр обещает быть интересной и напряженной.

19:45 | Юнион – Ньюкасл. Прямая трансляция

22:00 | Арсенал – Олимпиакос. Прямая трансляция

22:00 | Байер – ПСВ. Прямая трансляция

22:00 | Барселона – ПСЖ. Прямая трансляция

22:00 | Боруссия Дортмунд – Атлетик Бильбао. Прямая трансляция

22:00 | Вильярреал – Ювентус. Прямая трансляция

22:00 | Монако – Манчестер Сити. Прямая трансляция

22:00 | Наполи – Спортинг. Прямаятрансляция