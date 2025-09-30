Де Дзерби планирует играть на победу против бывшего полуфиналиста Лиги чемпионов
Марсель после минимального поражения от Реала пройдет проверку еще одним легендарным клубом
около 3 часов назад
Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби заявил, что Олимпик будет играть на победу в предстоящем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Аякса. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Готовимся играть на победу. Мы переживаем успешный период, достигаем хороших результатов и показываем качественный футбол.
Можно вспомнить первый тайм против Пари Сен-Жермен, матч против Страсбура тоже был хорошим. Хотим мощно начать и намерены побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Олимпик – Аякс состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Велодром в Марселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Марсель – Аякс на Xsport.ua.
Напомним бывший тренер Шахтера Де Дзерби на 91-й минуте одолел команду Эдуарда Соболя, сделав подарок Илье Забарному.