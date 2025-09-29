Жозе Моуринью, главный тренер Бенфики украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова, перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси высказался о своем возвращении в главный еврокубок. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Эти годы, когда я не был в Лиге чемпионов, были неплохими – я участвовал в финалах Лиги Европы и Лиги конференций. Конечно, Лига чемпионов – это самый престижный турнир с участием сильнейших клубов Европы, и для меня это очень важно. Ведь если выиграть один трофей – мечта каждого, выиграть два – еще лучше.

Мне повезло в карьере тренировать многих грандов: Реал, Интер, Манчестер Юнайтед, Челси. Бенфика – тоже гранд. И, соответственно, клуб такого уровня несет огромную ответственность, гигантские ожидания – все здесь великое. Но именно такой вызов мне нужен.