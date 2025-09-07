Павел Василенко

Руководство Барселоны должно принять несколько важных решений относительно будущего команды. По данным Mundo Deportivo, главный тренер каталонцев Ханси Флик может потерять игрока, которого он часто использует.

Контрактная ситуация для футболистов Барселоны не является оптимальной. Контракты таких игроков, как Роберт Левандовский, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия, заканчиваются в следующем году.

Каталонская пресса сосредотачивается на будущем последнего. Год назад Эрик вернулся из Жироны, где был в аренде, и впоследствии завоевал доверие Флика. В прошлом сезоне тренер регулярно выпускал выпускника Ла Масии в стартовом составе. Он провел 45 матчей, забив пять голов и сделав три результативные передачи.

Немец ценит универсальность 24-летнего игрока. Он выступает преимущественно на позиции центрального защитника, но также может успешно играть как правый защитник или опорный полузащитник.

Однако неизвестно, как долго Гарсия останется в клубе. Его контракт истекает 30 июня следующего года. На данный момент переговоры о возможном продлении не ведутся.

«Эрик – важный игрок для Флика. Сам игрок планирует продолжить свою карьеру в Барселоне, но клуб еще не начал переговоры по новому контракту», – сообщает Mundo Deportivo.

Если ситуация не изменится, Гарсия уйдет на правах свободного агента в конце сезона. Transfermarkt в настоящий момент оценивает его в 18 миллионов евро.