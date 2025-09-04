Украинский голкипер Реала Андрей Лунин имел шанс сменить клубную прописку прошлым летом.

Как сообщает DefensaCentral, агент вратаря Жорже Мендеш вел переговоры с президентом Барселоны Жоаном Лапортой о возможном переходе. Однако дальше обсуждений дело не продвинулось, ведь мадридский клуб и сам Лунин сразу исключили такой вариант. В результате каталонцы остановили выбор на Жоане Гарсии.

Ранее стало известно, что главный тренер Реала Хаби Алонсо дал понять Лунину, что его роль в команде останется неизменной и выходы на поле будут ограничены Кубком Испании.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин на финише летнего трансферного окна мог стать голкипером Жироны.