Барселона предложила контракт звездному полузащитнику
Каталонцы не хотят много платить нидерландцу
около 2 часов назад
Френкі де Йонг/фото: Барселона
Каталонская Барселона предложила полузащитнику Френки де Йонгу новый контракт, сообщает El Mundo Deportivo.
По данным источника, в предложенном соглашении для 28-летнего нидерландца предусмотрено снижение зарплаты. Руководство клуба уверено, что де Йонг согласится на продолжение сотрудничества с Барселоной.
Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне де Йонг провел за команду 46 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Ранее были названы главные претенденты на победу в Лиге чемпионов 2025/2026.
Поделиться