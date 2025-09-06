Каталонская Барселона предложила полузащитнику Френки де Йонгу новый контракт, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, в предложенном соглашении для 28-летнего нидерландца предусмотрено снижение зарплаты. Руководство клуба уверено, что де Йонг согласится на продолжение сотрудничества с Барселоной.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне де Йонг провел за команду 46 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

