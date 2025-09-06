Павел Василенко

Френкі де Йонг покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов в пятницу вечером. Полузащитник получил травму во время матча против Польши и пропустит воскресный поединок с Литвой.

Оранжевые не скрывали своего разочарования после матча в Роттердаме. Стоит отметить, что отборочный матч с поляками чемпионата мира-2026 завершился вничью 1:1.

После финального свистка арбитр Роберт Левандовский признался в интервью, что одной из его задач было следить за Френки де Йонгом. Оба игрока являются товарищами по команде Барселона.

Полузащитник действительно был в значительной мере вне игры. Оказывается, он получил незначительную травму в Роттердаме.

Де Йонг покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов в пятницу вечером. Он не сыграет против Литвы, матч запланирован на воскресенье.

AS сообщает, что у Де Йонга проблемы с седалищной мышцей. В субботу он должен пройти детальное обследование в тренировочном центре ФК Барселона.

Блауграна проведет свой первый матч после перерыва на матчи сборных 14 сентября. Каталонцы примут Валенсию в рамках 4-го тура Ла Лиги.