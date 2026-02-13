Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался после неудачи в первом полуфинальном матче Кубка Испании против Атлетико, который завершился поражением его команды со счетом 0:4. Наставник прокомментировал ход встречи и результат, отметив, что игра сложилась для каталонцев крайне непросто.

«Что я могу сказать? Мы начали с желтых карточек — в первом эпизоде с Бальде она была очевидной. Точно. Если бы ее показали, всё могло бы сложиться иначе. А когда этого не делаешь, ты как будто поощряешь такую игру. Для меня это путаница. Семь минут паузы — и что, судьи что-то нашли? По моему мнению, офсайда не было. Если они что-то увидели — пусть скажут. Но никакой коммуникации не было. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор и катастрофа.

В первом тайме мы играли плохо, не играли как команда. Разрыв между командами был огромным. Мы не прессинговали, но получили важный урок в первые 45 минут. Конец матча был лучше. У нас впереди еще два тайма, будем бороться. Если выиграем по 2:0 в каждом тайме… Нам понадобятся наши болельщики дома.

Я не разочарован командой — я доволен сезоном. У нас было много травм. Поражения это тоже часть игры. Это было болезненное поражение, но я горжусь командой. Мы должны извлечь из этого урок. Игроки были мотивированы забить и это то, что я хочу видеть. Мы не смогли этого сделать в этой игре. Но команда молодая, и я не ищу оправданий», — приводит слова Флика Marca.