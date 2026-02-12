Польский нападающий Роберт Левандовский склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло.

По информации источника, 37-летний форвард определится со своим будущим после мартовских президентских выборов в каталонском клубе. При этом приоритетом для Левандовского остается именно Барселона.

Для сохранения места в команде он готов пойти на снижение заработной платы, поскольку на данном этапе карьеры для него важнее стабильность, чем финансовые условия.

В текущем сезоне Левандовский провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

