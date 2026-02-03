Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможное возвращение в команду вратаря Марка-Андре тер Штегена, который выступает за Жирону на правах аренды и получил травму.

«Мне еще не выпала возможность обсудить ситуацию с тер Штегеном лично. Я слежу за новостями и искренне желаю ему как можно скорейшего выздоровления, но диалога у нас пока не было.

Что касается его досрочного возвращения, мне сказать нечего. На данный момент подтвержден только факт травмы, а дальнейшие перспективы остаются неопределенными», – цитирует Флика издание AS.