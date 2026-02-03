Флик отреагировал на травму Тер Штегена: «Относительно его возвращения мне нечего сказать»
У вратаря диагностировано серьезное мышечное повреждение
41 минуту назад
Ханс-Дітер Флик/фото: Барселона
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможное возвращение в команду вратаря Марка-Андре тер Штегена, который выступает за Жирону на правах аренды и получил травму.
«Мне еще не выпала возможность обсудить ситуацию с тер Штегеном лично. Я слежу за новостями и искренне желаю ему как можно скорейшего выздоровления, но диалога у нас пока не было.
Что касается его досрочного возвращения, мне сказать нечего. На данный момент подтвержден только факт травмы, а дальнейшие перспективы остаются неопределенными», – цитирует Флика издание AS.