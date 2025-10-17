Павел Василенко

В последние дни испанские СМИ активно обсуждают скандал вокруг Ламина Ямаля. Речь идет о якобы нарушении дисциплины перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ. В пятницу главный тренер Барселоны Ганси Флик вышел на пресс-конференцию и четко дал понять, что имеет к этому отношение.

Согласно сообщениям каталонских медиа, Ямаль опоздал на командное собрание перед поединком с парижанами. Ранее в подобных ситуациях Флик имел привычку наказывать игроков скамейкой запасных. Однако в этом случае 16-летний талант появился на поле, что, по данным прессы, якобы произошло по просьбе спортивного директора клуба Деку.

Флик резко отверг эти обвинения.

«Хотел бы знать, откуда это взяли. Полная чепуха. Ни Деку, ни кто-либо другой в клубе никогда не обращались ко мне с такими просьбами. Клуб полностью доверяет моей работе. Это все выдумки. Мне нечего скрывать. Если кто-то так сказал – он просто лжет», – резко подчеркнул немецкий наставник.

Флик также выступил в защиту своего молодого подопечного. Он призвал прекратить давление на футболиста и не вмешиваться в его личную жизнь.

«Для меня главное – как он работает здесь, на тренировках. И работает он очень старательно. Это настоящий профессионал. Его личная жизнь меня не касается. В выходные – он имеет право быть самим собой, и я в это не вмешиваюсь, – цитирует Флика клубная пресс-служба.

В настоящее время Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков.

В матче девятого тура чемпионата Испании команда Флика сыграет против Жироны украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Поединок состоится в субботу, 18 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.