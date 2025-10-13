В Барселоне официально опровергли слухи о том, что клуб получил трансферное предложение от саудовского Аль-Хиляля по поводу 18-летнего вингера Ламина Ямаля.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, якобы саудовский Аль-Хиляль предлагал 400 миллионов евро за молодого таланта и семилетний контракт для самого футболиста. Однако в каталонском клубе подчеркнули, что никакого официального предложения не поступало и Ламин Ямаль не продается, сообщает Marca.

Летом вингер продлил контракт с Барселоной до 2031 года. В текущем сезоне 18-летний испанец уже забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 4 матчах Ла Лиги.

Также, Килиан Мбаппе выступил в защиту Ламина Ямаля.