Павел Василенко

В интервью Movistar+ форвард Реала Килиан Мбаппе подробно рассказал о таланте Барселоны Ламина Ямаля. Звезда мадридской команды высоко оценил футбольные навыки испанца, но также подчеркнул необходимость не осуждать его за жизнь вне футбола.

«Понятно, что у него огромная страсть к футболу, и это единственное, чего он не должен терять. Остальное связано с его личной жизнью. Мы должны оставить его в покое», – заявил 27-летний нападающий.

Потом он добавил.

«В футболе он отличный игрок, но в жизни он 18-летний парень. В этом возрасте все делают ошибки. Ты делаешь хорошие вещи, ты делаешь плохие... В конце концов, он приобретет жизненный опыт. Он научится, что для него хорошо, а нам просто нужно наблюдать за тем, что он делает на поле. Все, что он делает вне поля, не имеет значения, если это не что-то серьезное. У него огромный талант, и он пойдет тем путем, которым захочет. Желаю ему удачи».

В этом сезоне Ямаль в составе Барселоны провел пять матчей, забил два мяча и сделал четыре ассиста.