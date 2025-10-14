Испанский вингер Барселоны Ламин Ямаль оказался в сфере интересов Манчестер Сити и ПСЖ, сообщает Ромен Молина.

По данным источника, именно английский и французский клубы рассматриваются как единственные европейские силы, способные конкурировать с командами из Саудовской Аравии в борьбе за 18-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Ямаль провел пять матчей за Барселону во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее Барселона опровергла информацию о предложении 400 млн евро за Ямаля.