Киев-Баскет обыграл Харьковские Соколы и пробился в Финал четырёх Кубка Украины
около 2 часов назад
Фото: ФБУ
Столичный Киев-Баскет стал первым участником Финала четырех Кубка Украины, одолев в четвертьфинале Харьковские Соколы.
Самым результативным в матче стал Михаил Бублик – 25 очков.
Финальная часть турнира запланирована на март.
Кубок Украины. Мужчины. 1/4 финала
Харьковские Соколы — Киев-Баскет 74:82 (21:27, 25:16, 11:16, 17:23)
