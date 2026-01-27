Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился своей оценкой выступления вингера команды Ламина Ямаля в матче 21-го тура чемпионата Испании против Овьедо. Поединок завершился уверенной победой каталонцев со счетом 3:0.

У нас хорошие отношения, так же как и с другими игроками. Если бы мы не забили первый гол, возможно, третьего вообще бы не было. Я очень ценю его прессинг и то, как он дает нам преимущество на поле. В конце концов, всем хочется видеть голы, но как тренер я больше ценю другие аспекты игры, которые являются ключевыми для забитых мячей и хорошего ритма на протяжении матча, – приводит слова Флика AS.

Ламин Ямаль отметился на 73-й минуте встречи. Он принял навесную передачу от Даниэля Ольмо возле границы штрафной площадки и эффектным ударом в падении отправил мяч в сетку ворот.

Напомним, следующий матч Барселона проведет в Лиге чемпионов против Копенгагена в среду, 28 января, начало в 22:00 по киевскому времени.