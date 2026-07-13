Павел Василенко

Уругвайская футбольная ассоциация официально назначила легендарного Диего Форлана исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной. Бывший нападающий сменил Марсело Бьелсу, который покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате мира-2026. О кадровом решении сообщил президент федерации Игнасио Алонсо.

По его словам, Форлан будет работать со сборной по крайней мере до марта 2027 года. Временный статус назначения объясняется предстоящими выборами руководства федерации, после которых будет принято решение о долгосрочном наставнике команды.

«Исполнительный комитет выбрал Диего. Ещё в 2022 году мы хотели привлечь его к нашему проекту, а сейчас он с большим энтузиазмом согласился возглавить сборную», – заявил Алонсо.

Помимо работы с главной командой, Форлан также будет руководить сборной Уругвая U-20 на чемпионате Южной Америки 2027 года. Уже осенью 2026-го он дебютирует во главе национальной команды в стартовых матчах квалификации к чемпионату мира-2030.

Для обладателя «Золотой бутсы» ЧМ-2010 это станет первым опытом работы со сборной. Ранее он возглавлял Пеньяроль и Атена де Сан-Карлос в клубном футболе.