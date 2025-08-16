Сергей Стаднюк

В стартовом туре английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле сыграла вничью с Ньюкаслом.

Гости имели значительное преимущество в игре. Команда Эдди Хау владела мячом 59% времени, нанесла 16 ударов против всего трех у хозяев и создала моментов почти на полтора ожидаемых гола. В то же время голкипер бирмингемцев и дисциплина в обороне позволили удержать счет.

На 66-й минуте Вилла осталась в меньшинстве после удаления Конса, и «сороки» еще больше прижали соперника. Однако реализовать созданные моменты гостям так и не удалось, а три удара хозяев в створ не стали серьезной угрозой. В итоге матч завершился 0:0.

Астон Вилла и Ньюкасл набрали по своему первому очку в турнирной таблице.

АПЛ, первый тур

Астон Вилла – Ньюкасл 0:0

Астон Вилла: Бизот, Кэш, Конса, Мингс, Динь, Камара, Онана, Макгинн (Маллен, 84), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс

Ньюкасл Юнайтед: Поуп, Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто, Бруно, Тонали, Жоэлинтон (Майли, 83), Эланга (Мерфи, 78), Гордон, Барнс (Осула, 90)

Предупреждения: Камара (58) – Жоэлинтон (45)

Удаление: Конса, 66