Павел Василенко

Испанская Жирона сделала серьезный шаг в борьбе за украинского нападающего киевского Динамо Владислава Ваната. По данным журналиста Нила Солы, каталонский клуб достиг заметного прогресса в переговорах с бело-синими о трансфере 22-летнего игрока.

Ванат рассматривается как приоритетная цель для усиления атаки красно-белых, и сам футболист, по информации источника, очень заинтересован в переезде в Ла Лигу. Более того, — он оказывает давление на руководство Динамо, чтобы процесс перехода в Жирону произошел как можно быстрее.

В этом сезоне Ванат уже успел отметиться стабильными результатами: 7 матчей, 3 гола и 2 ассиста. Его контракт с киевлянами действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 15 миллионов евро.

В случае перехода Ванат присоединится к еще двум украинцам в составе Жироны – вратарю Владиславу Крапивцову и вингеру Виктору Цыганкову.