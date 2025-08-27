Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский сообщил о том, что нападающий Владислав Ванат и вингер Анхель Торрес пропустят ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби, не назвав причин. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ На завтрашний матч дисквалифицирован Вивчаренко, травмирован Рубчинский, все ли остальные футболисты готовы?

На жаль, нам не допоможуть у цій грі Торрес та Ванат. На цих гравців ми не зможемо розраховувати. Олександр Шовковський

Напомним, киевское Динамо уже в четверг, 28 августа, в Польше примет Маккаби Тель-Авив. Начало матча в 21:00 по Киеву. В первом матче после удаления Константина Вивчаренко верх взяли израильтяне (3:1).

Ранее сообщалось, что Жирона может сделать Динамо улучшенное предложение по трансферу Ваната