Павел Василенко

Эпицентр заключил арендное соглашение о сотрудничестве с 25-летним нападающим Владиславом Супрягой, который принадлежит киевскому Динамо.

Супряга стал игроком Динамо летом 2018 года, перейдя из Днепра-1 за 6,5 млн евро (по данным Transfermarkt). За бело-синих он провел 61 поединок, отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

В разные годы Владислав выступал в аренде за Днепр-1, Сампдорию и Зарю.

Его последний гол на клубном уровне датируется 23 сентября 2020 года – тогда нападающий забил в ворота Гента (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.

В настоящее время Эпицентр занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка в трех матчах.

В четвертом туре чемпионата Украины команда Сергея Нагорняка сыграет на выезде против ковалёвского Колоса (30 августа).