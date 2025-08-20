Супряга ради Эпицентра отклонил вариант с Европой
Нападающий Динамо выбирал между двумя клубами
17 минут назад
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Комментатор и ютубер Роман Бебех рассказал, что нападающий Динамо Владислав Супряга мог продолжить карьеру в Чехии.
25-летний нападающий отдал предпочтение варианту с переходом в Эпицентр на правах аренды.
Нападающий Динамо Владислав Супряга переходит в Эпицентр. Аренда. Возможно, дебютирует в эти выходные. Перед этим решением он говорил с главным тренером Сергеем Нагорняком. Для игрока было важно услышать, что на него рассчитывают. Оказывается, у Супряги был еще вариант с чешским Яблонцем, но после разговора с Нагорняком, он выбрал именно Эпицентр, - написал Бебех в Telegram.
В этом сезоне Владислав имеет в активе 1 матч в футболке Динамо.
