Вацко - о аренде Супряги: «Уровень команды не имеет значения»
Динамо отдало многострадального форварда Эпицентру
около 1 часа назад
Виктор Вацко / Фото - Вацко на связи
Комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале высказался о будущем нападающего Динамо Владислава Супряги.
Я думаю, что ему нужно хоть куда-то пойти в аренду. Но пойти туда, где он будет регулярно играть в футбол и почувствует уверенность. Уровень команды не имеет значения, - объяснил Вацько.
Супряга до конца сезона арендован новичком УПЛ Эпицентром.
