Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв прокомментировал результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги конференций. Черкассы сыграют против бельгийского Генка. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

До любого соперника нужно готовиться и играть. Опять же, это дебютный для нас сезон еврокубков. Будем иметь возможность проверить себя на уровне хорошего соперника, из хорошего чемпионата. Поэтому впечатления нормальные, будем готовиться.

Будем изучать его, когда уже непосредственно изучим, то будем готовиться, но не нужно забывать, что у нас только начинаются сборы. Нужно будет готовиться к чемпионату, а не только к еврокубковому сопернику.

В Бельгии чемпионат хорошего уровня, очень много всегда хороших и перспективных футболистов играют, которые проходят через него и попадают в пятерку лучших чемпионатов Европы. Играют очень интенсивный и современный футбол.

Только могу попросить болельщиков поддерживать команду, а мы в свою очередь приложим максимальные усилия, чтобы качественно сыграть. В любом случае будем играть, чтобы перейти на следующий этап, и я не считаю, что мы должны кого-то бояться.